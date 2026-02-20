В Генштабе назвали новую особенность боевых действий

Рудской: Новой особенностью боев стали зоны сплошного огневого поражения

Новой особенностью боев в зоне проведения специальной военной операции (СВО) стало появление зон сплошного огневого поражения. Об этом рассказал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда».

«Особенностью боевых действий стало появление зон сплошного огневого поражения. Это полоса перед передним краем глубиной до 15 километров, в которой войска противника подлежат поражению в первую очередь за счет массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения. В этих зонах идет “охота” как за образцами вооружения и военной техники, так и за живой силой», — назвал Рудской.

По его словам, в таких условиях противнику практически невозможно сосредоточить на линии боевого соприкосновения силы, достаточные для наступления.

Ранее Рудской рассказал, что удары Вооруженных сил (ВС) России по украинской инфраструктуре снизили возможности по оснащению Вооруженных сил Украины (ВСУ) вооружениями.