17:25, 21 февраля 2026Россия

Глава «Росатома» заявил об ухудшении ситуации в Энергодаре

Глава «Росатома» Лихачев: Ситуация в Энергодаре ухудшается из-за атак ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Globallookpress.com

Ситуация в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодаре ухудшается из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев в интервью изданию «Страна Росатом».

«К сожалению, вынужден констатировать, что ситуация в Энергодаре ухудшается. Городская инфраструктура и даже социальные объекты подвергаются практически ежедневным обстрелам», — сказал он.

Лихачев рассказал, что в пятницу, 20 февраля, украинский дрон сдетонировал близ школы №4 во время занятий. По его словам, лишь по счастливой случайности в результате атаки никто не пострадал.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта «зашли в тупик» на фоне разногласий по ряду вопросов, включая контроль над ЗАЭС.

