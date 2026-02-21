Глава «Росатома» заявил об ухудшении ситуации в Энергодаре

Глава «Росатома» Лихачев: Ситуация в Энергодаре ухудшается из-за атак ВСУ

Ситуация в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодаре ухудшается из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев в интервью изданию «Страна Росатом».

«К сожалению, вынужден констатировать, что ситуация в Энергодаре ухудшается. Городская инфраструктура и даже социальные объекты подвергаются практически ежедневным обстрелам», — сказал он.

Лихачев рассказал, что в пятницу, 20 февраля, украинский дрон сдетонировал близ школы №4 во время занятий. По его словам, лишь по счастливой случайности в результате атаки никто не пострадал.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта «зашли в тупик» на фоне разногласий по ряду вопросов, включая контроль над ЗАЭС.