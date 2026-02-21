Реклама

«Медийных боевиков» ВСУ уничтожили комбинированным ударом

В Сумской области уничтожены казармы операторов БПЛА ВСУ с медийными военными
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В районе населенного пункта Писаревка Сумской области комбинированным ударом уничтожены казармы операторов беспилотных летательных аппаратов 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с военными из группировки российских войск «Север».

«Подтверждены потери среди личного состава, в том числе уничтожены медийные боевики», — отмечается в публикации.

Ранее президент Федерации кикбоксинга Украины (WAKO) Ольга Павленко сообщила, что во время выполнения боевого задания в районе Писаревки был ликвидирован сражавшийся на стороне ВСУ чемпион Украины по кикбоксингу Дмитрий Русецкий.

