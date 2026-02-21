Мошенники блокируют айфоны жителей РФ через VPN на фоне ограничения Telegram

Мошенники блокируют айфоны россиян через VPN на фоне ограничения Telegram. Об этом пишет канал Shot.

По данным паблика, аферисты предлагают установить бесплатный VPN из App Store. Чтобы обойти ограничения, пользователи дают сервису права на добавление сетевых настроек и вводят пароль от своего гаджета.

«Пару дней все работает нормально. Но затем, после отключения VPN, человек получает письмо на привязанную к Apple ID почту о том, что айфон заблокирован. За его "спасение" нужно заплатить 100 тысяч рублей», — сообщает канал.

Утверждается, что телефон превращается в «кирпич» и его не получится вернуть к стабильной работе даже после перезагрузки.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что в 2026 году не будут накладывать ограничения на использование VPN в России.