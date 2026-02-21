Москвичи стали чаще экономить

Москвичи стали записываться в частные клиники ночью, чтобы сэкономить

Жители Московского региона стали чаще обращаться в частные клиники ночью, чтобы сэкономить. Об этом в субботу, 21 февраля, пишет Baza.

По данным издания, некоторые клиники Москвы и области заметили рост ночных обращений на 20-25 процентов. В основном, клиенты записываются на плановые исследования — КТ и МРТ, чтобы получить ночную скидку. Такая скидка в некоторых сетях клиник достигает половины стоимости, чтобы оборудование попросту «не простаивало».

Ночное время у разных клиник считается по-разному: есть интервалы с 21 до 8 часов, с 23 до 6 часов и так далее. Но чаще всего люди записываются на прием ближе к позднему вечеру и полуночи.

