Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:28, 17 февраля 2026Забота о себе

Врач предупредила о скрытой опасности изжоги

Онколог Рената Д’Альпино: Изжога может перерасти в рак, если ее не лечить
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Онколог Рената Д’Альпино призвала при возникновении изжоги обязательно проходить обследование желудочно-кишечного тракта и лечиться. О скрытой опасности этого состояния она предупредила в разговоре с изданием Terra.

По словам врача, изжога обычно является симптомом гастроэзофагеального рефлюкса. «Многие не знают, что если рефлюкс не лечить, то он может перерасти в более серьезные заболевания, такие как рак», — подчеркнула она.

Материалы по теме:
Отек, слепота, некроз. Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
Отек, слепота, некроз.Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
26 января 2023
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022

Как пояснила специалистка, желудочная кислота при попадании в пищевод приводит к воспалению. «Хронический рефлюкс может привести к пищеводу Барретта. Это состояние, как правило, вызывает изменение в клетках, потенциально увеличивая риск развития новообразований более чем в 20 раз», — добавила она.

Ранее гастроэнтеролог Сатише Рaо рассказала о причинах повышенного газообразования. По ее словам, к метеоризму могут привести бобовые и газированные напитки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России утверждают, что полная блокировка Telegram состоится в День дурака. Роскомнадзор ответил

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Снежный коллапс в российском регионе попал на видео

    Россиян предупредили о рисках финансового срыва

    Увлекающийся детскими игрушками россиянин отправился в колонию

    Раскрыт исход кровавой драмы в российском городе

    Мать-подросток получила два года за жестокую расправу над ребенком

    Telegram заблокировал еще десятки тысяч каналов и групп

    В России прокомментировали предстоящие переговоры по Украине в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok