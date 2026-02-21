Реклама

Популярную российскую певицу обвинили в самозахвате элитного поселка

Юлия Зиверт

Юлия Зиверт. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Популярную российскую певицу Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) обвинили в самозахвате элитного поселка в подмосковном Красногорске. Об этом пишет Mash.

По данным канала, Zivert живет в особняке из двух построек на участке площадью более двух тысяч квадратных метров в поселке Дмитровское на берегу Истры. Стоимость недвижимости оценивается по меньшей мере в 60 миллионов рублей.

Соседи заявили, что якобы часть сооружений, включая забор, были возведены в общей зоне далеко за пределами квадратных метров, находящихся в собственности певицы. По их словам, из-за этого отрезан проезд к другим домам.

Сообщается, что администрация поселка отреагировала на жалобу и провела проверку, по результатам которой за пределами участка было обнаружено складирование ящиков и стройматериалов, а также нежелательная растительность. Певицу попросили убрать клумбы, заделать ямы, покосить траву, обрезать ветки деревьев, а также вывезти мусор.

Ранее Алле Пугачевой дали срок в месяц на демонтаж самовольно построенного причала на берегу Истры. В противном случае ей грозят штрафы за незаконное использование водоема.

