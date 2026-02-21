Раскрыт тип преодолевших более 1700 километров для атаки на Удмуртию дронов ВСУ

Shot: ВСУ атаковали Удмуртию дронами FP-1 с увеличенной дальностью полета

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Удмуртию дронами FP-1 с увеличенной дальностью полета. Тип преодолевших более 1700 километров беспилотников раскрыл Telegram-канале Shot.

По данным канала, дроны были оснащены дополнительным ретранслятором связи, который увеличивает дальность полета. Предварительно, он нес на себе боевую нагрузку до пяти килограммов пластида С4 с маркировкой на польском языке.

Shot сообщает, что беспилотники могли запускать с территории Харькова и Чернигова. Официального подтверждения этим данным пока нет.

Ранее стало известно, что при атаке ВСУ на Удмуртию пострадали 11 человек. Один из раненых в тяжелом состоянии.