Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:54, 21 февраля 2026Россия

Раскрыт тип преодолевших более 1700 километров для атаки на Удмуртию дронов ВСУ

Shot: ВСУ атаковали Удмуртию дронами FP-1 с увеличенной дальностью полета
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Удмуртию дронами FP-1 с увеличенной дальностью полета. Тип преодолевших более 1700 километров беспилотников раскрыл Telegram-канале Shot.

По данным канала, дроны были оснащены дополнительным ретранслятором связи, который увеличивает дальность полета. Предварительно, он нес на себе боевую нагрузку до пяти килограммов пластида С4 с маркировкой на польском языке.

Shot сообщает, что беспилотники могли запускать с территории Харькова и Чернигова. Официального подтверждения этим данным пока нет.

Ранее стало известно, что при атаке ВСУ на Удмуртию пострадали 11 человек. Один из раненых в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали город в Удмуртии, пострадали более десяти человек. Регион отдален от границы на 1400 километров

    Крепкий рубль стал проблемой

    Российская экс-чиновница инсценировала собственную смерть и скрывалась 13 лет. Как ее поймали

    Москвичи стали чаще экономить

    Трамп подписал указ о глобальной пошлине

    Раскрыт тип преодолевших более 1700 километров для атаки на Удмуртию дронов ВСУ

    ФСБ заявила об использовании Telegram против российских военных

    Появилось расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде 21 февраля

    Наемный солдат ВСУ из Бразилии умер в результате издевательств украинского командования

    Стало известно о взрыве в Сумах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok