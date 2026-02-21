Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:32, 21 февраля 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Россиянам назвали способы защититься от слежки смартфонов

«Код безопасности»: Смартфоны круглосуточно собирают данные о владельцах
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

Смартфоны круглосуточно собирают данные о своих владельцах, предупредил эксперт программных продуктов компании «Код безопасности» Максим Александров. В беседе с «Лентой.ру» он назвал россиянам способы защититься от слежки.

В первую очередь он посоветовал обратить внимание на настройки геолокации смартфона. По словам Александрова, сведения о местоположении владельца устройства — достаточно ценный материал, на основе которого составляется точный цифровой портрет человека. В частности, рекламные сети готовы платить внушительные суммы за информацию о том, где бывает тот или иной человек.

«Google по умолчанию ведет детальную историю перемещений. Чтобы это прекратить, владельцам устройств с ОС Android необходимо зайти в настройки, найти раздел Google, далее — "Настройки Google", "Местоположение" и отключить пункт "Отслеживание местоположения". Это остановит сбор данных, которые лишь прикрываются "улучшением сервиса"», — порекомендовал Александров.

Пользователям iPhone нужно найти в разделе с настройками пункт меню «Конфиденциальность и безопасность», а потом — «Службы геолокации». После этого владелец устройства увидит список всех приложений, имеющих доступ к координатам. Александров посоветовал оставить для карт и сервиса погоды вариант «При использовании», а для всех остальных выбрать вариант «Никогда».

Материалы по теме:
Как сбросить телефон на Android до заводских настроек? Проверенные способы
Как сбросить телефон на Android до заводских настроек?Проверенные способы
26 ноября 2024
«Не будь злом» Что не так с Google: как компания стала всемогущим гигантом, управляющим миром и следящим за каждым нашим шагом?
«Не будь злом»Что не так с Google: как компания стала всемогущим гигантом, управляющим миром и следящим за каждым нашим шагом?
4 апреля 2025
Чем заменить WhatsApp и Telegram: 11 мессенджеров, которые работают в России
Чем заменить WhatsApp и Telegram:11 мессенджеров, которые работают в России
25 декабря 2025

Эксперт «Кода безопасности» добавил, что корпорации Google и Apple хранят сведения обо всех действиях пользователей в онлайн-пространстве — от поисковых запросов и истории посещения до открытых приложений. Благодаря этому они собирают полноценное цифровое досье, которое однажды может быть использовано против владельца устройства.

Чтобы воспрепятствовать этому, пользователям устройств с ОС Android Александров посоветовал из раздела «Настройки Google», перейти в «Управление аккаунтом», а потом — в «Данные и конфиденциальность», где можно отключить пункт «История приложений и веб-поиска». После этого он порекомендовал нажать на пункт «Управление историей» и удалить все накопленные данные. На iPhone из блока «Конфиденциальность и безопасность» нужно перейти в подменю «Отслеживание», где необходимо отключить пункт «Разрешить приложениям запрашивать отслеживание».

«Мало кто знает, но у каждого смартфона есть уникальный рекламный идентификатор. Именно по нему алгоритмы распознают пользователя в приложениях и на сайтах, чтобы преследовать рекламой после любого запроса», — добавил Александров.

На устройствах с Android этого можно избежать, отключив «Персонализацию рекламы» в разделе «Реклама» настроек Google. Кроме того, стоит удалить уже собранный профиль, сбросив рекламный идентификатор. Поклонникам iOS Александров посоветовал отключить «персонализированные объявления». Найти этот пункт можно в блоке «Реклама от Apple», размещенном в меню «Конфиденциальность и безопасность».

Ранее ведущий эксперт по сетевым угрозам, веб-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов раскрыл основные схемы мошенников, которые будут популярны в 2026 году. Он заявил, что аферисты будут чаще вымогать у россиян наличные, а не просить их перевести деньги онлайн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали город в Удмуртии, пострадали более десяти человек. Регион отдален от границы на 1400 километров

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

    Россиянам назвали способы защититься от слежки смартфонов

    Гуменник остался без эксклюзивного смартфона на Олимпиаде после поломки личного телефона

    Внедорожник с женщиной и ребенком наполовину провалился под лед Байкала

    Трехдневный траур объявили в округе Приамурья из-за страшной катастрофы

    Врач предупредил об «усыхании» мозга из-за алкоголя

    Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо в ее квартире в столице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok