13:35, 21 февраля 2026ЦенностиЭксклюзив

Россиянам раскрыли связь чая и деменции

Титестер Ahmad Tea Тарасов: Полифенолы в чае снижают риск развития деменции
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Титестер Ahmad Tea Антон Тарасов заявил, что чай снижает риск развития деменции. Связь напитка и синдрома он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

По мнению эксперта, положительный эффект связан с содержащимися в чае полифенолами — природными антиоксидантами, которые защищают сосуды, уменьшают воспаление и сдерживают окислительный стресс, повреждающий клетки. Наиболее выраженный результат наблюдается при употреблении одной-двух чашек в день.

«Хотя для окончательных выводов нужны дополнительные исследования, уже сейчас можно говорить, что чай — это не просто приятный напиток, а осознанный вклад в здоровье мозга», — пояснил он.

При этом специалист отмечает, что полифенолы содержатся во многих сортах чая, но их концентрация и состав различаются. Зеленый чай лидирует по содержанию катехинов — мощных антиоксидантов, которые наиболее активно борются с окислительным стрессом и воспалительными процессами. Черный чай, прошедший ферментацию, уступает зеленому по количеству катехинов, зато богат другими соединениями, которые также эффективно защищают сосуды и способствуют снижению уровня холестерина.

«Улуны занимают промежуточное положение: благодаря частичной ферментации они сочетают насыщенность черного чая и высокую антиоксидантную активность зеленого. Главное — пить чай осознанно: выбирать те вкусы, которые не наскучат со временем, ведь только закрепившаяся в повседневной жизни привычка будет работать на результат», — подытожил Тарасов.

В январе россиянам раскрыли принципиальную разницу между листовым и пакетированным чаем.

