Россиянам раскрыли принципиальную разницу между листовым и пакетированным чаем

Титестер Ahmad Tea: Разница между листовым и пакетированным чаем во вкусе

Титестер Ahmad Tea Антон Тарасов в разговоре с «Лентой.ру» раскрыл принципиальную разницу между листовым и пакетированным чаем.

По словам эксперта, разница в исходном материале напрямую влияет на вкус и аромат напитка. Так, листовой чай умеренно крепкий, имеет насыщенный аромат и долго сохраняет летучие эфирные масла. Цельные листы, в зависимости от сорта, завариваются от 5 до 8 минут, раскрываясь в горячей воде постепенно.

«Традиционно на одну чашку кладут одну чайную ложку чая, а для чайника — две ложки. Листовой чай нужно заваривать сразу после того, как вода достигнет нужной температуры. Не используйте воду повторно — она должна быть свежей для каждой новой порции чая», — пояснил он россиянам.

В то же время заваривание пакетированного чая занимает всего 3-5 минуты за счет мелких частиц чая. В результате получается крепкий, часто более терпкий и насыщенный цветом напиток, но с более коротким послевкусием и ароматом. Как и в случае с листовым чаем, для каждой чашки следует использовать новый пакетик.

При этом собеседник опроверг миф о том, что весь пакетированный чай — это продукт низкого качества. Специалист отметил, что для некоторых сортов чая такой формат заваривания рекомендован: например, крепкие, яркие чаи, для которых не нужно раскрытие тонких вкусовых оттенков. «То же самое касается многих фруктовых, травяных и цветочных смесей, где основная задача — быстро получить интенсивный вкус», — подчеркнул титестер.

Тарасов рекомендует при выборе типа чая ориентироваться на личные предпочтения. «Пакетированный чай — это идеальное решение для динамичного рабочего дня, поездки или момента, когда нужен быстрый результат. Листовой чай — это выбор для моментов отдыха и осознанности, возможность замедлиться и вовлечься в процесс», — подытожил он.

