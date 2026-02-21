Россиянам рассказали о возможности уйти на пенсию досрочно

РИА Новости: Медработники при выработке стажа могут выйти на пенсию досрочно

Сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова рассказала, кто может выйти на пенсию досрочно. Об этом она сообщила РИА Новости.

«Возраст выхода отложен на пять лет с момента выработки стажа. Например, стаж выработан в 2023 году - право на пенсию возникнет в 2028 году», — отметила собеседница агентства. По ее словам, досрочно на пенсию могут выйти медицинские работники при выработке специального стажа 25 лет в сельской местности или 30 лет в городах. Кроме того, на ранний выход на пенсию могут претендовать педагоги со стажем не менее 25 лет в учреждениях для детей.

Ранее профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что выйти на пенсию по старости на общих основаниях в 2026 году смогут мужчины, которым исполнится 64 года, и женщины в возрасте 59 лет.