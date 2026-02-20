Россиянин погиб при атаке ВСУ

Губернатор Гладков: Мирный житель погиб при атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередную атаку на Белгородскую область. В результате ударов скончался мирный житель, пять человек получили ранения, о чем в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Удар был совершен по территории предприятия в селе Почаево. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — отметил Гладков.

Уточняется, что от удара второго беспилотника пострадали три человека. Двоих мужчин и одну женщину доставили в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Третий пациент далее будет лечиться амбулаторно.

При выполнении служебных задач в селе Графовка Шебекинского округа был ранен боец подразделения «Орлан». Он получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения. Сослуживцы доставили товарища в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь.

«Второй дрон ударил по автомобилю — пострадал мужчина. Бойцы «БАРС-Белгород» доставили его в Шебекинскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица», — подчеркнул Гладков, добавив, что после оказания помощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Белгородскую область полусотней беспилотников за сутки.