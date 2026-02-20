Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:34, 20 февраля 2026Россия

Россиянин погиб при атаке ВСУ

Губернатор Гладков: Мирный житель погиб при атаке ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередную атаку на Белгородскую область. В результате ударов скончался мирный житель, пять человек получили ранения, о чем в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Удар был совершен по территории предприятия в селе Почаево. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — отметил Гладков.

Уточняется, что от удара второго беспилотника пострадали три человека. Двоих мужчин и одну женщину доставили в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Третий пациент далее будет лечиться амбулаторно.

При выполнении служебных задач в селе Графовка Шебекинского округа был ранен боец подразделения «Орлан». Он получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения. Сослуживцы доставили товарища в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь.

«Второй дрон ударил по автомобилю — пострадал мужчина. Бойцы «БАРС-Белгород» доставили его в Шебекинскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица», — подчеркнул Гладков, добавив, что после оказания помощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Белгородскую область полусотней беспилотников за сутки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа, которые принесли стране десятки миллиардов. Теперь эти деньги могут вернуть

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Haval объяснил отказ от одного из двигателей на новом внедорожнике

    Россиянин погиб при атаке ВСУ

    Бывшая девушка сына Кадышевой потребовала у него миллионы через суд

    Зеленский пожаловался на проблемы с терминалами Starlink

    При тушении пожара в Химках спасли 10 кошек

    Популярная модель пришла на показ в прозрачной кольчуге

    Зеленский рассказал о требовании США по Донбассу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok