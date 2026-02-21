Россиянин залил Вечный огонь в центре Петербурга

МВД: В Петербурге задержали мужчину, залившего Вечный огонь на Марсовом поле

Сотрудники полиции задержали мужчину, который потушил Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

Все произошло около полуночи 18 февраля. Двое мужчин сидели у Вечного огня, а затем один из них достал бутылку с жидкостью и залил ей огонь, тем самым потушив его. После этого приятели покинули мемориальный парк. Личность злоумышленника установили быстро — им оказался 50-летний житель Красносельского района. Свой поступок полицейским он объяснить так и не смог.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 243.4 («Уничтожение, повреждение либо осквернение мемориальных сооружений») УК РФ.

Ранее в Калининграде две девушки попытались прикурить сигарету у Вечного огня. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о разрушении воинского захоронения.