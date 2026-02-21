Реклама

16:36, 21 февраля 2026

Российским страховщикам запретили работать с клиниками в Индии

АТОР: Индийским клиникам запретили напрямую работать со страховщиками из РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ritesh Shukla / Getty Images

Представителям российских страховщиков запретили работать напрямую с клиниками в Индии. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Компания «Евроинс Туристическое страхование» подтвердила АТОР, что стандартная оплата через сервисную компанию, которой все пользовались, перестала работать. Индийская сторона без предупреждений запретила своим частным клиникам работать с любыми российскими компаниями-ассистансами с 2026 года. В прошлом такой запрет касался только государственных клиник Индии.

Теперь же любые расходы на лечение в индийских клиниках придется покрывать через местные компании-ассистансы. Похожая схема уже работает на Кубе и в Доминикане.

Ранее россияне поставили рекорд по визитам в одну страну Азии.

