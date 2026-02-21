Поверенный Леденев: Конфликт на Украине близится к завершению

Украинский конфликт продвигается к финалу. Об этом заявил временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев, пишет РИА Новости.

«В ходе последних переговоров в Женеве на этой неделе конфликт, который начался из-за культивации неонацистской идеологии в нашем братском государстве, продолжает приближаться к своему завершению», — отметил Леденев, выступая в посольстве на мероприятии ко Дню защитника Отечества.

По его словам, нынешняя американская администрация занимается активной поддержкой переговоров по урегулированию, в отличие от прошлой. Предыдущая администрация поддерживала коллективные усилия Запада, которые основывались на достижении «несбыточной мечты о нанесении стратегического поражения России».

Ранее российские журналисты вспомнили слова основателя ЛДПР Владимира Жириновского о дате окончания СВО. Помимо этого, как заметили СМИ, Жириновский в том же предсказании рассуждал о грядущем сломе мировой политической системы.