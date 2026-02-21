Стало известно о новых санкциях Украины в отношении России

Зеленский подписал указ о санкциях против компаний, обслуживающих российский ВПК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против компаний, обслуживающих российский военно-промышленный комплекс (ВПК). О введении новых ограничений стало известно ТАСС.

Речь идет о 44 предприятиях, которые поставляют, разрабатывают, производят и ремонтируют технику, средства радиоэлектронной борьбы и запчасти для нужд российского ВПК.

Кроме того, санкции введены в отношении 46 граждан России и 2 граждан Ирана, которые, по мнению Киева, причастны к поставкам авиационных запчастей и компонентов в обход ограничений.

Санкции также введены против 225 капитанов судов, которые, как считает Киев, занимаются экспортом российских нефтепродуктов. Среди них граждане 11 стран, в том числе России, Индии и Филиппин.

Ранее Зеленский ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые подразумевают запрет посещения Украины, блокирование активов, прекращение торговли и транзита, а также запрет финансовых операций.