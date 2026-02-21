Стало известно о выживших при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

Пассажиры и экипаж Ми-8 выжили после жесткой посадки на Ямале, им оказали помощь

Все пассажиры и члены экипажа вертолета Ми-8 авиакомпании «Ямал», который совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, выжили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу окружного депздрава.

По данным агентства, им уже оказана медицинская помощь. Серьезные травмы никто из находившихся на борту не получил.

Вертолет Ми-8, выполнявший рейс по маршруту Панаевск — Яр-Сале, совершил жесткую посадку в субботу, 21 февраля. Как уточнили ТАСС в экстренных службах, на борту находились десять человек — три члена экипажа и семь пассажиров. Предварительно командир вертолета получил травму головы, а борт-механик — травму руки. У одной из женщин диагностировали гипертонический криз, у остальных пассажиров — только легкие ушибы.

Транспортная прокуратура уже начала проверку.