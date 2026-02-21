Сугробы в Москве побили 60-летний рекорд

Тишковец: Сугробы на ВДНХ в Москве выросли до 70 см и побили рекорд 1966 года

Высота сугробов на метеостанции ВДНХ в Москве составляет 70 сантиметров — это почти в два раза больше климатической нормы. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Таким образом, побит рекорд 1966 года, когда в этот день высота снежного покрова составила 64 сантиметра (при норме для 21 февраля — 38 сантиметров). Синоптик добавил, что в центре Москвы, на Балчуге, высота сугробов составляет 78 сантиметров, а в подмосковных Черустях — 84 сантиметра.

