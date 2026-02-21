Сразу несколько регионов России охватят экстремальные морозы

РИА Новости: В ближайшие пять дней аномальные морозы придут в Сибирь

Мощные морозы придут в сибирские регионы в ближайшие пять дней. Об этом журналистам РИА Новости рассказал профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов.

По его словам, отклонение от нормы ожидается до 18 градусов. Примечательно, что на некоторых территориях страны будут фиксироваться самые низкие температуры с начала зимы.

«Из аномального: сильное похолодание в Сибири, которое будет в ближайшие дни, очень серьезное — для автономных округов ХМАО и ЯНАО. Прогнозируется отклонение от нормы на ближайшие пять дней: на 15-18 градусов ниже нормы», — отметил Шихов.

Как подчеркнул профессор, регионы Поволжья будут находиться в климатической норме февраля.

Ранее метеорологическая обсерватория МГУ имени М. В. Ломоносова сообщила, что в российской столице выросли рекордные сугробы. За все 72 года наблюдений высота снежного покрова составила 80 сантиметров.

Говоря о приходе «настоящей весны», синоптик Татьяна Позднякова указала, что в Москве ее стоит ждать не раньше марта.