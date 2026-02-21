Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:15, 21 февраля 2026Экономика

Сразу несколько регионов России охватят экстремальные морозы

РИА Новости: В ближайшие пять дней аномальные морозы придут в Сибирь
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Мощные морозы придут в сибирские регионы в ближайшие пять дней. Об этом журналистам РИА Новости рассказал профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов.

По его словам, отклонение от нормы ожидается до 18 градусов. Примечательно, что на некоторых территориях страны будут фиксироваться самые низкие температуры с начала зимы.

«Из аномального: сильное похолодание в Сибири, которое будет в ближайшие дни, очень серьезное — для автономных округов ХМАО и ЯНАО. Прогнозируется отклонение от нормы на ближайшие пять дней: на 15-18 градусов ниже нормы», — отметил Шихов.

Как подчеркнул профессор, регионы Поволжья будут находиться в климатической норме февраля.

Ранее метеорологическая обсерватория МГУ имени М. В. Ломоносова сообщила, что в российской столице выросли рекордные сугробы. За все 72 года наблюдений высота снежного покрова составила 80 сантиметров.

Говоря о приходе «настоящей весны», синоптик Татьяна Позднякова указала, что в Москве ее стоит ждать не раньше марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Венгрия пошла против ЕС и выдвинула жесткий ультиматум Украине. Чего требует Будапешт?

    Крепкий рубль стал проблемой

    Российская экс-чиновница инсценировала собственную смерть и скрывалась 13 лет. Как ее поймали

    Установлены личности всех утонувших в машине на Байкале китайцев

    В Крыму оценили требование Каллас к России

    Тарасова резко ответила назвавшему Петросян позорищем блогеру

    При атаке дронов ВСУ на объект в Удмуртии пострадали 11 человек

    Россиянам рассказали об обострении психических болезней в конце зимы

    Командир спецназа «Ахмат» рассказал о тяжелом выборе бойцов ВСУ

    19-летний морпех с Камчатки стал Героем России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok