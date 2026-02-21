Реклама

Трамп заявил о желании США по Украине

Трамп заявил, что США хотят завершить украинский конфликт
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Соединенные штаты хотят урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в ходе пресс-брифинга в Вашингтоне.

«Мы хотим закончить это (украинский конфликт — прим. "Ленты.ру")», — сказал Трамп представителям СМИ, описав конфликт словом «ужасный».

Ранее газета The New York Times (NYT) узнала, что Дональд Трамп намерен довести свои планы по миру на Украине к осени этого года. Шаги американского лидера по урегулированию конфликта связали с его желанием одержать «дипломатическую победу» перед промежуточными выборами в США.

В начале этого месяца глава Белого дома заявил, что согласие России на неделю остановить удары по Киеву — значительный шаг.

