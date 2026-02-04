Трамп заявил о значительном шаге России по Украине

Трамп: Согласие России на неделю остановить удары по Киеву — значительный шаг

Согласие России на неделю остановить удары по Киеву является значительным шагом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его выступление транслировали на сайте Белого дома.

«Это много — одна неделя», — сказал Трамп.

Также американский лидер отметил, что российский президент Владимир Путин сдержал слово в части временной приостановки ударов по Украине.

До того в Госдуме рассказали, что Россия соблюдала взятые на себя обязательства и не наносила удары по энергетическим объектам Украины, пока Киев не нарушил договоренности.