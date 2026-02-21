Украинец отбился от сотрудников ТЦК необычным способом

Житель Одессы отбился от сотрудников ТЦК с помощью огнетушителя

Житель Одессы отбился от сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата) с помощью огнетушителя. Видеозапись инцидента публикует Telegram-канал «Новости Одесса».

Мужчина распылил огнетушитель в сторону военкомов после того, как те попытались вытащить его из автомобиля. Сообщается, что ему удалось скрыться.

Ранее стало известно, что на Украине работники служб такси начали сотрудничать с ТЦК. По данным пользователей, в некоторых случаях автобусы военкоматов могут приехать на место вызова такси.