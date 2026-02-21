Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:03, 21 февраля 2026Бывший СССР

Украинец отбился от сотрудников ТЦК необычным способом

Житель Одессы отбился от сотрудников ТЦК с помощью огнетушителя
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Житель Одессы отбился от сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата) с помощью огнетушителя. Видеозапись инцидента публикует Telegram-канал «Новости Одесса».

Мужчина распылил огнетушитель в сторону военкомов после того, как те попытались вытащить его из автомобиля. Сообщается, что ему удалось скрыться.

Ранее стало известно, что на Украине работники служб такси начали сотрудничать с ТЦК. По данным пользователей, в некоторых случаях автобусы военкоматов могут приехать на место вызова такси.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прелюдия битвы за полное освобождение Донбасса». В России объяснили важность занятия Карповки

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В МИД прокомментировали трагедию на Байкале

    В ключевом округе США объявили ЧП из-за фекальной катастрофы

    В Турции сочли политику США несамостоятельной

    В Турции выступили с призывом к БРИКС

    Украинец отбился от сотрудников ТЦК необычным способом

    Конькобежка Семенова не вышла в финал масс-старта на Олимпиаде

    США предупредили о главном риске войны с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok