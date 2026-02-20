«Страна.ua»: Украинские таксисты начали помогать ТЦК

На Украине работники служб такси стали сотрудничать с ТЦК (территориальный центр комплектования; аналог военкомата). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным пользователей, в некоторых случаях автобусы военкоматов могут приехать на место вызова такси. Очевидцы утверждают, что иногда таксисты могут специально завести пассажира на точку, где его уже будут ждать работники ТЦК.

Отмечается, что данная информация еще требует подтверждения.

Как сообщалось ранее, в Одессе сотрудники ТЦК залили пенсионера газом. Сделали они это после того, как узнали, что пожилого мужчину невозможно насильственно мобилизовать.