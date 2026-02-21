В Дании на берег выбросились кашалоты

В Дании четыре кашалота выбросились на берег у острова Фане

Четыре кашалота выбросились на берег у датского острова Фане. Об этом сообщает телеканал TV2.

Причины произошедшего пока не установлены. Согласно информации СМИ, одно из животных подает признаки жизни.

Власти оцепили прибрежную зону для подготовки спасательной операции и призвали местных жителей и туристов не приближаться к месту происшествия из соображений безопасности, а также для того, чтобы предотвратить кражу челюстей кашалотов.

