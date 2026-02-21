Реклама

Из жизни
06:22, 21 февраля 2026Из жизни

В Дании на берег выбросились кашалоты

В Дании четыре кашалота выбросились на берег у острова Фане
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Четыре кашалота выбросились на берег у датского острова Фане. Об этом сообщает телеканал TV2.

Причины произошедшего пока не установлены. Согласно информации СМИ, одно из животных подает признаки жизни.

Власти оцепили прибрежную зону для подготовки спасательной операции и призвали местных жителей и туристов не приближаться к месту происшествия из соображений безопасности, а также для того, чтобы предотвратить кражу челюстей кашалотов.

Ранее на берег Шетландских островов, Шотландия, вынесло еще живую акулу. Ее нашла посетительница пляжа Джой Пикок. Трехметровая акула поразила женщину своим размером. Пикок тут же сообщила о ней в местную организацию по защите дикой природы.

