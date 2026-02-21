Реклама

Мир
05:55, 21 февраля 2026Мир

В ФРГ заявили о критическом положении из-за отказа от российского газа

Нимайер: Отказ от российского газа поставил Германию в критическое положение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Отказ Германии от поставок российского газа поставил страну в критическое положение на фоне стремительно сокращающихся запасов в подземных хранилищах. Такое заявление в разговоре с РИА Новости сделал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Отмечается, что текущий уровень в газа хранилищах ФРГ составляет 22,99 процента. Как указал собеседник агентства, это является прямым следствием решения Берлина отказаться от поставок газа из России. Он высказал мнение, что сохраняя жесткую линию в отношении российских энергоресурсов немецкие власти лишили страну надежного и предсказуемого источника топлива на зиму.

Ранее сообщалось, что от правительства ФРГ потребовали возобновить поставки газа из России. Как отметил представитель «Альтернативы для Германии» по энергетической политике Штеффен Котре, такой шаг внесет весомый вклад в обеспечение доступности энергии, надежности поставок и повышение конкурентоспособности страны для бизнеса.

