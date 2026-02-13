Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

08:59, 13 февраля 2026Мир

В Германии потребовали возобновить поставки российского газа

Депутат Котре: От правительства ФРГ требуют возобновить поставки газа из России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

От правительства Германии требуют возобновить поставки газа из России. Запросы исходят из парламента на фоне роста зависимости ФРГ от Соединенных Штатов Америки, такое заявление сделал в разговоре с «Известиями» представитель «Альтернативы для Германии» по энергетической политике Штеффен Котре.

«Однако в своих ответах федеральное правительство дало понять, что не признает никакой зависимости от США, которая имеет отношение к энергетической политике», — отметил депутат.

Котре полагает, что резкое увеличение импорта американского СПГ Германией приведет к новым опасностям односторонней зависимости от поставок энергоносителей. Сжиженный природный газ, который немецкая сторона закупает у США, существенно дороже, чем трубопроводный газ, ранее поставляемый в страну из России. Это плохо влияет на затраты и конкурентноспособность.

Парламентарий напомнил, что партия АдГ активно агитировала немецкие власти возобновить поставки газа из РФ, поскольку такой шаг внесет весомый вклад в обеспечение доступности энергии, надежности поставок и повышение конкурентноспособности страны для бизнеса.

Ранее стало известно, что Россия нарастила поставки одного вида топлива в Европу. Отмечается, что зависимость ЕС от двух крупнейших поставщиков выросла до рекордного уровня, что вызывает обеспокоенность насчет невозможности диверсифицировать каналы поставок.

