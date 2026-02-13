Депутат Котре: От правительства ФРГ требуют возобновить поставки газа из России

От правительства Германии требуют возобновить поставки газа из России. Запросы исходят из парламента на фоне роста зависимости ФРГ от Соединенных Штатов Америки, такое заявление сделал в разговоре с «Известиями» представитель «Альтернативы для Германии» по энергетической политике Штеффен Котре.

«Однако в своих ответах федеральное правительство дало понять, что не признает никакой зависимости от США, которая имеет отношение к энергетической политике», — отметил депутат.

Котре полагает, что резкое увеличение импорта американского СПГ Германией приведет к новым опасностям односторонней зависимости от поставок энергоносителей. Сжиженный природный газ, который немецкая сторона закупает у США, существенно дороже, чем трубопроводный газ, ранее поставляемый в страну из России. Это плохо влияет на затраты и конкурентноспособность.

Парламентарий напомнил, что партия АдГ активно агитировала немецкие власти возобновить поставки газа из РФ, поскольку такой шаг внесет весомый вклад в обеспечение доступности энергии, надежности поставок и повышение конкурентноспособности страны для бизнеса.

Ранее стало известно, что Россия нарастила поставки одного вида топлива в Европу. Отмечается, что зависимость ЕС от двух крупнейших поставщиков выросла до рекордного уровня, что вызывает обеспокоенность насчет невозможности диверсифицировать каналы поставок.