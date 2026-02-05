Россия нарастила поставки одного вида топлива в Европу

Bloomberg: Доля российского СПГ в поставках в Евросоюз выросла до 18 процентов

По итогам января 2026 года доля поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз (ЕС) выросла до 18 процентов. Об этом сообщает Bloomberg.

Главным поставщиком этого вида топлива в прошлом месяце стали США с долей в 63 процента. Россия же поднялась на второе место с показателем в 18 процентов. Месяцем ранее поставки российского топлива составляли лишь 13-14 процентов от общего импорта странами объединения. Все прочие источники СПГ суммарно заняли 19 процентов рынка. Это самый низкий показатель за всю историю, по данным Bloomberg, начиная с 2017 года.

Как отмечают аналитики, зависимость Европы от двух крупнейших поставщиков СПГ выросла до рекордного уровня, что вызывает обеспокоенность насчет невозможности диверсифицировать каналы поставок. Четыре года назад около половины поставок закрывали прочие поставщики. Некоторые политики ЕС уже предупреждают, что объединение может впасть в зависимость от США, которые все чаще прибегают к финансовому давлению в отношении давних союзников.

В январе Франция и Бельгия получили более 40 процентов своего СПГ из России и столько же — из США. Германия, крупнейший энергетический рынок Европы, получила весь свой СПГ из США. Как ожидают эксперты, в этом году потребление СПГ на континенте достигнет рекордного уровня, поскольку странам нужно больше топлива, чтобы восполнить истощенные запасы газа. Особенно это касается Германии, где хранилища заполнены менее чем на треть, что намного ниже сезонной нормы, а зима еще не закончилась.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 40 процентов. 2 февраля отбор топлива составил около 742 миллионов кубометров, это третий по объемам максимум для последнего месяца зимы.