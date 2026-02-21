Реклама

18:28, 21 февраля 2026Россия

В российском регионе произошло смертельное ДТП

В Оренбургской области Toyota с пятью иностранцами врезалась в Mazda
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: страница «ГУ МЧС России по Оренбургской области» во Вконтакте

В Оренбургской области произошла авария с участием Toyota, в салоне которой находились пять иностранцев, и Mazda. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН-ТВ.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в Абдулинском муниципальном округе, на автодороге Р-239. Специалисты регионального МЧС вызволили из-под обломков троих погибших и одного из пострадавших. Водитель Mazda также скончался в результате столкновения с Toyota.

Двое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. По факту смертельного ДТП была организована проверка. Какие-либо дополнительные подробности аварии пока не раскрываются.

Ранее сообщалось о пяти авариях с участием 12 машин на автодороге в Московской области. ДТП произошли на 85-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». В этих случаях обошлось без пострадавших, при этом все 12 автомобилей получили серьезные повреждения. Причиной аварий стало занесенное снегом дорожное полотно, которое сильно затруднило движение по трассе.

