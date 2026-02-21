В Луганске внедорожник сбил пожилого мужчину и снес знак пешеходного перехода

В Луганске внедорожник Toyota Land Cruiser сбил пожилого мужчину и снес знак пешеходного перехода. Последствия аварии сняли на видео, ролик опубликовал «Mash на Донбассе».

По словам очевидцев, автомобиль сначала сбил переходившего дорогу мужчину, а затем врезался в столб. На опубликованных кадрах видно, как столб, на котором был размещен дорожный знак, упал на автомобиль, разбив лобовое стекло и смяв кузов.

Судя по всему, ДТП произошло недалеко от остановки общественного транспорта. Пострадавший лежал на земле. Предварительно, у него сломаны обе ноги и сильно травмирована голова.

