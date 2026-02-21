Реклама

03:15, 21 февраля 2026

Военный аналитик раскрыл причину бегства бойцов ВСУ с позиций

Марочко: Бойцы ВСУ бегут со своих позиций из-за нехватки еды и снарядов
Марина Совина
Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут со своих позиций из-за нечеловеческих условий. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

В частности, по его словам, украинские военнослужащие сталкиваются с нехваткой еды и боеприпасов. «Ну и второй фактор — сейчас серьезно усилено давление и огневое воздействие со стороны Вооруженных сил Российской Федерации», — добавил аналитик.

Также, продолжил он, из-за ночных заморозков украинские солдаты стали чаще получать обморожения. Марочко подчеркнул, что все военные, даже патриоты, хотят жить, поэтому они саботируют приказы командования и самовольно оставляют позиции, чтобы согреться и поесть.

Ранее эксперт сообщил об отступлении ВСУ из села под Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР).

