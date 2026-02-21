Врач предупредил об «усыхании» мозга из-за алкоголя

Нарколог Тюрин: Привычка пить алкоголь провоцирует усыхание мозга

Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин заявил, что алкоголь может провоцировать «усыхание» мозга. Об этом он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

«Алкоголь уникален тем, что ему не нужно перевариваться в желудке, как белкам или жирам. Он всасывается в кровь мгновенно и обладает способностью растворять жиры, а мозг человека — это, по сути, самый жирный орган в теле, поскольку жировые мембраны защищают его нейроны», — объяснил Тюрин.

Помимо этого, алкоголь обладает мочегонным эффектом, что приводит к обезвоживанию. Из-за этого кровь сгущается, и микрокапилляры в мозге закупориваются. Кислород не поступает, и нейроны начинают массово погибать. У хронических алкоголиков и даже у тех, кто пьет немного в течение 10-15 лет, объем мозга уменьшается, что видно на МРТ, добавил врач.

Также, как отметил специалист, небольшие дозы алкоголя не повышают нейропластичность мозга. Даже малые дозы, такие как бокал вина или бутылка пива, вызывают гибель нейронов, из-за чего у человека ухудшается память и падает способность к обучению.

Ранее Тюрин предупредил об опасности популярного теста на алкоголизм, суть которого заключается в том, что человек на месяц отказывается от алкоголя и считает, что проблем нет, если ему удалось не употреблять спиртное в течение этого срока. По его словам, человек, который успешно прошел этот тест, сможет использовать его результаты, чтобы впоследствии оправдывать ими злоупотребление алкоголем.