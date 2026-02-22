Реклама

Беспилотники ВСУ ударили по нефтебазе на юге Луганска

Дроны ВСУ ударили по нефтебазе на юге Луганска, загорелся резервуар с топливом
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

На юге Луганска два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили атаку на территорию нефтебазы, в результате чего поврежденным оказался резервуар с топливом. Об этом в МАХ сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Пасечник отметил, что «укронацисты не могут смириться с поражениями на поле боя» и продолжают наносить удары по мирным городам.

«Ранним утром враг атаковал Луганск. Два БПЛА ударили по территории нефтебазы в южной части города», — отметил глава ЛНР.

В результате удара произошло возгорание. Следователи следственного управления СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеской атаки.

Ранее сообщалось, что за сутки по Белгородской области выпустили более 200 украинских беспилотных летательных аппаратов, более 120 из которых были сбиты.

