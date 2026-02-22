В США набирает популярность увеличение груди при помощи жира покойников

В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе новое поветрие. Чтобы увеличить грудь или ягодицы, под кожу закачивают густое вещество, которое делают из жира покойников. Клиенты в восторге и охотно платят огромные деньги: одна 40-минутная процедура может обойтись в 100 тысяч долларов (миллионы рублей). Никого не останавливает ни сомнительное происхождение препарата, ни тот факт, что его безопасность не подтверждена — клинических испытаний он не проходил.

Жир покойников закачивают под кожу для увеличения груди и ягодиц

38-летняя Катрина Дафни живет в Нью-Йорке и работает инструктором по пилатесу. Недавно она обратилась к пластическому хирургу — хотела увеличить грудь. Специалистка посоветовала ей не ограничиваться силиконовыми имплантами. По ее словам, появился новый способ добиться отличного результата: инъекция средства под названием AlloClae. У него только один минус — способ приготовления.

AlloClae делают из жира покойников, а потом закачивают под кожу живым людям. Американская компания Tiger Aesthetics закупает материал, то есть жировые ткани умерших людей, в специальных тканевых банках, стерилизует его, очищает от ДНК и трансформирует в густую массу для инъекций.

«Это, можно считать, переработка вторсырья», — говорит 34-летняя нью-йоркская финансистка по имени Стейси, с которой беседовал журналист New York Post. Она призналась, что потратила на процедуры с AlloClae около 45 тысяч долларов (3,5 миллиона рублей).

Поначалу это может шокировать. Но если посмотреть с научной точки зрения, донорские ткани умерших используются в медицине десятилетиями Стейси финансистка из Манхэттена

Откуда производители косметических продуктов берут человеческий жир — это отдельный непростой вопрос. Его основной источник — люди, которые пожертвовали свое тело науке. В американском штате Нью-Йорк желающим это сделать придется пройти отдельную процедуру регистрации через ассоциацию медицинских школ. Причем берут не всех: нужно быть старше 18 лет и не болеть инфекционными заболеваниями.

Некоторые поклонники AlloClae предпочитают просто не задумываться о том, как делают это вещество. Другие убеждают себя, что в его происхождении нет ничего особенного. 61-летний адвокат по бракоразводным делам из Нью-Йорка, которая прошла процедуру AlloClae и рассказала об ощущениях изданию The Cut, проводит параллели с переливанием крови или стоматологией, где иногда используют кости умерших. И в том, и в другом случае люди привыкли и уже не жалуются.

Главное, по их мнению, в том, что AlloClae работает. «Результат перевешивает любую жуть», — поясняет Дафни. Но в том, насколько изучен этот результат и чем инъекция нового продукта может обернуться через несколько лет, согласия нет даже среди врачей.

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

Никто не знает, к чему приведет пересадка жира покойников через несколько лет

До AlloClae 61-летняя пациентка из материала The Cut перепробовала несколько методов. Ее пластический хирург, которая до этого делала ей инъекции ботокса, предложила сначала аппаратную стимуляцию мышц ягодиц, а потом инъекции коллагенового стимулятора. Результат был заметен, но совершенно не впечатлял. Тогда врач и предложила ей попробовать новую технологию.

Принцип действия AlloClae отличается и от имплантов, и от синтетических филлеров. Очищенные донорские жировые клетки вместе с коллагеном, эластином и другими белками образуют каркас, на котором со временем начинают расти жировые клетки и кровеносные сосуды пациента. «Как только организм принимает трансплантат, жир становится скорее вашим, чем донорским», — объясняет пластический хирург Трой Питтман, которого цитирует издание Allure.

Саму инъекцию 61-летняя пациентка оценила на пять баллов из десяти по шкале боли — по ее словам, похоже на сильный щипок. Однако дискомфорт в месте инъекции сохранялся около двух месяцев. Но это мелочи по сравнению с традиционными способами увеличения груди или ягодиц.

Процедура проводится под местной анестезией и занимает от нескольких минут до двух часов. «Мы делаем AlloClae в кабинете, под местным обезболиванием, и потом пациентка может сесть за руль и сама уехать домой», — утверждает пластический хирург Камакши Зайдлер.

Проблема заключается в том, что технология появилась совсем недавно. Никто не знает, что произойдет с вживленным жиром через несколько лет.

Сколько он продержится? Что произойдет, когда рассосется? Каковы шансы маммографических изменений и уплотнений? Можно ли удалить, если результат не устроит? Не думаю, что мы можем уверенно ответить хотя бы на один из этих вопросов Стивен Тейтельбаум пластический хирург

Поскольку AlloClae не считается лекарственным препаратом, для его использования не требуются клинические испытания. Долгосрочных сведений о последствиях применения этой технологии просто не существует. «Пересадка обычного жира непредсказуема, но у нас есть данные, — говорит пластический хирург Трой Питтман. — AlloClae непредсказуем, и данных у нас нет».

Фото: Assist m4x1ight happiness / Shutterstock / Fotodom

Богатые и занятые люди платят за пересадку жира покойников десятки тысяч долларов

57-летняя Гретхен Сил занимает пост финансового директора международной телекоммуникационной компании. Она решила прибегнуть к AlloClae, когда узнала, что после классической операции по коррекции импланта несколько недель не сможет летать на самолете из-за риска тромбоза. «А мое расписание постоянно меняется — я летаю то в Кремниевую долину, то в Нью-Йорк, то в Вашингтон», — объяснила она изданию Business Insider. Инъекция AlloClae заняла у нее меньше 40 минут. В тот же день женщина вернулась к работе.

Другая важная пациентка, как описывает Business Insider, провела процедуру на груди, не отвлекаясь от переговоров через наушники AirPods, и через два часа уехала в офис. Пластический хирург Дуглас Стейнбрех, работающий с мужской клиентурой, называет подобные случаи «хирургией уровня топ-менеджера». По его словам, мужчинам колют AlloClae в плечи и грудь, и большинство в тот же день едут в офис.

Руководители высшего звена не хотят покидать свои переговорки. У них постоянно внезапные совещания, которые невозможно контролировать. Они не могут просто очистить расписание, чтобы прийти в себя после операции Дуглас Стейнбрех пластический хирург

Дополнительный спрос создали модные препараты для похудения вроде Ozempic и Mounjaro. Пациенты худеют сильнее, чем рассчитывали, и собственного жира для пересадки у них не остается. По словам хирурга Сачина Шридхарани, которого цитирует Business Insider, мужчины приходят к нему со словами: «У меня больше нет задницы, брюки падают».

Спрос на AlloClae превышает предложение, и это при том, что в США стоимость процедур, по данным Business Insider, варьируется от десяти до ста тысяч долларов (от 760 тысяч до 7,6 миллиона рублей). За минимальную дозу, по словам пациентки, упомянутой в The Cut, можно заплатить две-четыре тысячи. «Как будто у меня в груди сумка Birkin, — сказала New York Post одна из собеседниц. — Сопоставимая инвестиция».

Фото: Georgiy Datsenko / Getty Images

Клиенты в восторге, но врачи обеспокоены

Тем временем пациенты записываются на повторные сеансы. Стейси планирует очередную инъекцию в ягодицы в ближайший месяц, а пациентка хирурга Камакши Зайдлер идет на третью процедуру для увеличения груди до размера C.

61-летняя пациентка из материала The Cut тоже в восторге. «Мое тело выглядит как раньше, только без следов возраста, — рассказывает 61-летняя пациентка. — Никто не замечает, что я делала какие-то процедуры».

Tiger Aesthetics планирует начать клиническое исследование инъекций AlloClae в грудь в начале 2026 года и расширить производство. Тем временем некоторые врачи отказываются применять продукт без полноценных рандомизированных испытаний. «То, что сейчас на пике моды, через год может обернуться полным провалом», — предупреждает пластический хирург Трой Питтман.

Грудь — это не просто жир. Это гормонально активная железистая ткань, которая требует визуализации на протяжении всей жизни, чтобы не пропустить рак

Адам Колкер пластический хирург

«Здесь важно действовать медленно и осторожно — это человеческая ткань, — говорит хирург Эшли Гордон. — Это не гиалуроновый филлер, который можно растворить одним уколом фермента».