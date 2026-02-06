Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:01, 6 февраля 2026Из жизни

Женщин стали накачивать жиром покойников после похудения на «Оземпике»

Женщины стали увеличивать грудь и ягодицы жиром умерших доноров
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: kpakook / Shutterstock / Fotodom

В США набирает популярность необычная косметическая процедура — инъекции жира, полученного от умерших доноров. Об этом пишет издание New York Post.

Препарат под названием AlloClae появился на рынке в 2025 году. Донорский жир стерилизуется и очищается от ДНК, но сохраняет структуру жировых клеток. Инъекции используют, чтобы увеличить грудь и ягодицы, а также для коррекции бедер. Они стали особенно популярны среди людей после похудения на препарате «Оземпик».

«Поначалу это звучит шокирующе, — призналась изданию 34-летняя женщина из Манхэттена, потратившая почти 45 тысяч долларов (3,4 миллиона рублей), чтобы накачать жир покойников в бедра и ягодицы. — Но если посмотреть с научной точки зрения, донорские ткани, полученные таким путем, используются в медицине десятилетиями».

Материалы по теме:
Отек, слепота, некроз. Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
Отек, слепота, некроз.Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
26 января 2023
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022

38-летняя инструктор по пилатесу Катрина Дафни увеличила грудь с помощью имплантов и AlloClae. Она сравнила стоимость процедуры с ценой сумки Birkin, которая превышает 35 тысяч долларов (2,6 миллиона рублей). При этом женщина признается, что старается не думать о происхождении препарата. «Результаты перевешивают любую жуткость», — считает она.

Ранее сообщалось, что стали известны цены на человеческие тела и органы в США. Согласно внутренним документам компании Biological Resource Center, занимавшейся торговлей органами, целое тело может стоить более 10 тысяч фунтов стерлингов (миллион рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп предложил окончательно похоронить ядерный договор России и США. Что в Вашингтоне предлагают взамен?

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Академик пошутил о первом FPV-дроне

    ФБР заметило таинственную фигуру рядом с камерой Эпштейна в ночь его смерти

    Марго Робби прозвали гладильной доской из-за откровенного образа на фотосессии

    Губернатор сообщил о масштабных повреждениях в Белгороде из-за ночного обстрела ВСУ

    Женщин стали накачивать жиром покойников после похудения на «Оземпике»

    Девушку в день рождения обвинили в издевательствах над ребенком по неожиданной причине

    На Олимпиаде в Италии появился российский флаг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok