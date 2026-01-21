Реклама

Из жизни
00:30, 21 января 2026Из жизни

Стала известна цена человеческих голов и тел у торговцев органами

Торговцы органами в США продают человеческие головы по 40 тысяч рублей
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Стали известны цены на человеческие тела и органы в США. Об этом пишет издание The Sun.

Индустрия так называемых body brokers — посредников по продаже тел — представляет собой сеть коммерческих компаний, которые получают тела вскоре после смерти человека. Торговцы продают их целиком или разделывают на части для перепродажи. Порой органы извлекают перед кремацией, а родственникам возвращают неполный прах. В США такая деятельность легальна и почти не регулируется.

Согласно внутренним документам компании Biological Resource Center, занимавшейся торговлей органами, целое тело может стоить более 10 тысяч фунтов стерлингов (миллион рублей). Туловище оценивается в 2360 фунтов (245 тысяч рублей), печень — в 450 фунтов (50 тысяч рублей), голова — в 370 фунтов (40 тысяч рублей), стопа и голень — по 260 фунтов (30 тысяч рублей). Позвоночник продают за 220 фунтов (23 тысячи рублей), артерии — за 48 (пять тысяч рублей), а ногти — за пять фунтов (500 рублей).

Ранее сообщалось, что в Румынии мужчина украл из больничного морга три ноги и скрылся. Позже конечности удалось найти.

