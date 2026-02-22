Кличко замялся при ответе на вопрос журналиста о доверии Трампу

Мэр Киева Виталий Кличко замялся с ответом на вопрос журналиста телеканала Sky News о доверии президенту США Дональду Трампу.

После паузы примерно в 13 секунд он сказал, что пытается доверять американскому лидеру, но не всегда понимает его посылы по поводу мира на Украине.

Также Кличко добавил, что мирный договор не должен стать «соглашением о капитуляции».

Ранее Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы.

Также мэр столицы Украины сообщал, что в ночь на четверг, 12 февраля, по Киеву был нанесен удар баллистическим оружием.