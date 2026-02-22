Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:48, 22 февраля 2026Экономика

Лагард покинула зал во время речи министра США в Давосе

Глава ЕЦБ Лагард покинула зал во время речи главы Минфина США Лютника в Давосе
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jose Luis Magana / AP

Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард покинула зал во время речи главы Минфина США Говарда Лютника в Давосе. Свой поступок она объяснила в интервью The Wall Street Journal.

По словам Лагард, она ушла, не желая и дальше слушать откровенно антиевропейскую риторику американского представителя.

«Когда последним выступает тот, кто без всякой возможности ему возразить просто направо и налево поливает Европу грязью… Я подумала, что это уже слишком и просто ничем не оправданное оскорбление», — заметила глава ЕЦБ.

Кроме нее на закрытом ужине в Давосе также присутствовали премьеры и президенты стран Евросоюза, король и королева Бельгии и президент Швейцарии. По словам знакомых с ситуацией политиков, «когда Лютник на ужине раскритиковал неконкурентоспособность Европы по сравнению с США, Лагард встала и резко покинула зал».

Ранее Лагард прокомментировала слухи о своей отставке. Глава ЕЦБ заявила, что сейчас полностью сосредоточена на работе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на угрозу Эстонии разместить у себя ядерное оружие

    Венгрия и Словакия обещают отключить электричество Украине. Появилась весомая причина

    СССР мог построить Большой адронный коллайдер первым. Почему под Протвином зарыли миллиарды и забыли о них

    Дмитриев прокомментировал слова Уиткоффа о Путине

    Лагард покинула зал во время речи министра США в Давосе

    Задержан предполагаемый исполнитель теракта во Львове

    Врач предупредил об опасных последствиях лечения геморроя народными методами

    На один вид товаров начнет действовать новый ГОСТ

    В Международной федерации хоккея выразили надежду на участие сборной России в Играх-2030

    У части российских школьников из программы пропадет один предмет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok