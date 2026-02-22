Лагард покинула зал во время речи министра США в Давосе

Глава ЕЦБ Лагард покинула зал во время речи главы Минфина США Лютника в Давосе

Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард покинула зал во время речи главы Минфина США Говарда Лютника в Давосе. Свой поступок она объяснила в интервью The Wall Street Journal.

По словам Лагард, она ушла, не желая и дальше слушать откровенно антиевропейскую риторику американского представителя.

«Когда последним выступает тот, кто без всякой возможности ему возразить просто направо и налево поливает Европу грязью… Я подумала, что это уже слишком и просто ничем не оправданное оскорбление», — заметила глава ЕЦБ.

Кроме нее на закрытом ужине в Давосе также присутствовали премьеры и президенты стран Евросоюза, король и королева Бельгии и президент Швейцарии. По словам знакомых с ситуацией политиков, «когда Лютник на ужине раскритиковал неконкурентоспособность Европы по сравнению с США, Лагард встала и резко покинула зал».

Ранее Лагард прокомментировала слухи о своей отставке. Глава ЕЦБ заявила, что сейчас полностью сосредоточена на работе.