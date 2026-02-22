Реклама

Лавров объяснил положение европейцев на переговорах в Женеве на примере бани

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Делегации стран Евросоюза в ходе трехсторонней встречи России, США и Украины в Женеве сидели в предбаннике. Положение европейцев на переговорах на примере бани объяснил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Сугубо в своем статусе находились. Они сидели где-то в предбаннике, кофе пили», — заявил дипломат.

Лавров также предположил, что делегации стран ЕС приехали, чтобы просто пообщаться друг с другом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры сложными и рабочими. Он подчеркнул, что вернувшейся из Женевы российской делегации «есть что проанализировать, есть что обсудить с главой государства».

