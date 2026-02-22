Минобороны раскрыло подробности о ночных атаках ВСУ на Россию

Минобороны РФ: Средствами ПВО за прошедшую ночь было уничтожено 86 БПЛА ВСУ

В ночь с 21 на 22 февраля над российскими регионами дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено и уничтожено 86 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

Больше всего вражеских дронов было сбито над территорией Белгородской области — 29 штук, еще 14 беспилотников уничтожили в небе над Саратовской областью, по 11 БПЛА над Воронежской и Смоленской областями.

Кроме того, девять украинских беспилотников уничтожили над Брянской областью, еще семь над Курской областью, три над Калужской областью и по одному БПЛА в небе над Республикой Крым и Московским регионом.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что после массированной атаки ВСУ регион полностью остался без электричества.