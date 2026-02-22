Целая область осталась без света из-за массированной атаки ВСУ

Балицкий: Из-за атаки ВСУ без света осталась вся Запорожская область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 февраля совершили массированную террористическую атаку по энергетической системе Запорожской области, из-за чего без света остался весь регион. Об этом пишет в официальном Telegram-канале губернатор области Евгений Балицкий.

Социально значимые объекты были подключены к резервным источникам питания. Специалисты оперативно начали работы по восстановлению электроснабжения.

К 07:39 в части муниципальных и городских образований удалось быстро восстановить электроснабжение.

«Без света остается около 50 процентов региона. Ориентировочный срок полного восстановления электроснабжения — в течение дня», — добавил Балицкий.

Губернатор также отметил, что энергетики прилагают все усилия, чтобы свет появился по всей территории области как можно скорее.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар баллистическими ракетами по объектам ВСУ в Киеве. Кроме того, российские дроны-камикадзе «Герань» начали атаку на восточные и центральные регионы Украины.