Экономика
11:27, 22 февраля 2026Экономика

На один вид товаров начнет действовать новый ГОСТ

С ноября 2026 года в России будет действовать новый ГОСТ на растворимый кофе
Марк Леонов
Марк Леонов

Фото: Stockah / Shutterstock / Fotodom  

С ноября 2026 года в России будет действовать новый ГОСТ на один вид товаров — растворимый кофе. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, новый стандарт будет касаться времени заваривания этого напитка и его внешнего вида — в нем допускается наличие рассыпающихся комочков.

Также новый ГОСТ расширяет перечень ингредиентов, которые могут использоваться при производстве растворимого кофе.

Ранее сообщалось, что в России занялись разработкой ГОСТа на шаурму. Согласно актуальным данным, его утверждение ожидается в конце 2026 года.

