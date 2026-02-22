На один вид товаров начнет действовать новый ГОСТ

С ноября 2026 года в России будет действовать новый ГОСТ на растворимый кофе

С ноября 2026 года в России будет действовать новый ГОСТ на один вид товаров — растворимый кофе. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, новый стандарт будет касаться времени заваривания этого напитка и его внешнего вида — в нем допускается наличие рассыпающихся комочков.

Также новый ГОСТ расширяет перечень ингредиентов, которые могут использоваться при производстве растворимого кофе.

Ранее сообщалось, что в России занялись разработкой ГОСТа на шаурму. Согласно актуальным данным, его утверждение ожидается в конце 2026 года.