Названа стоимость билетов на церемонию закрытия Олимпиады в Италии

Стоимость билетов на закрытие Олимпиады в Италии начинается от почти тысячи евро. Сумму назвал корреспондент РИА Новости.

Как рассказало агентство, к минимальной цене на билет в 950 евро прибавляется размер налога, и за возможность посетить церемонию придется заплатить от 980 евро. Самая же дорогая категория билетов стоила около трех с половиной тысяч евро — их можно было приобрести с рук.

Также у желающих увидеть мероприятие есть возможность купить семейный билет — билет на четырех человек в средней по стоимости зоне можно купить за 7416 евро.

