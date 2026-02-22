Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:58, 22 февраля 2026Ценности

Названа стоимость билетов на церемонию закрытия Олимпиады в Италии

Стоимость билетов на закрытие Олимпиады в Италии начинается от тысячи евро
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Стоимость билетов на закрытие Олимпиады в Италии начинается от почти тысячи евро. Сумму назвал корреспондент РИА Новости.

Как рассказало агентство, к минимальной цене на билет в 950 евро прибавляется размер налога, и за возможность посетить церемонию придется заплатить от 980 евро. Самая же дорогая категория билетов стоила около трех с половиной тысяч евро — их можно было приобрести с рук.

Также у желающих увидеть мероприятие есть возможность купить семейный билет — билет на четырех человек в средней по стоимости зоне можно купить за 7416 евро.

Ранее стало известно, что Vogue включил костюм Гуменника на Олимпиаде в список лучших. Издание, в частности, отметило блузу фигуриста, подчеркнув, что она вписывается в тренд с недавних показов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Домой к Трампу попытался наведаться вооруженный мужчина

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    Проект Зеленского о боевых действиях в течение еще трех лет связали с планами Европы

    Названа стоимость билетов на церемонию закрытия Олимпиады в Италии

    Названы вероятные сроки удара США по Ирану

    В сборной Германии отреагировали на ошибку Непряевой с лыжами

    Врач раскрыла неожиданную причину проблем со сном

    Лавров объяснил положение европейцев на переговорах в Женеве на примере бани

    В России продают очень дорогой 46-летний ГАЗ 24

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok