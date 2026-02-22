Одесситы задержали военкома

Жители Одессы задержали сотрудника ТЦК

В Одессе местные жители задержали сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), пытавшегося провести мобилизацию. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что во время уличной мобилизации автобус не успел забрать одного из сотрудников ТЦК, которого окружили местные жители. Женщина схватила военкома за воротник и потребовала освободить задержанных, а подошедший военнослужащий отобрал у него удостоверение.

Ранее в Черноморске (Одесская область) родственники мобилизованных украинцев пришли к зданию ТЦК. Граждане пытались проникнуть в здание, попутно выкрикивая проклятия в адрес военкомов.