Бывший СССР
21:30, 22 февраля 2026Бывший СССР

В Одесской области родственники мобилизованных пришли к зданию ТЦК

В Черноморске родственники мобилизованных пришли к зданию ТЦК
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В Черноморске (Одесская область) родственники мобилизованных украинцев пришли к зданию территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Граждане пытались проникнуть в здание, попутно выкрикивая проклятия в адрес военкомов. Причиной недовольства стало то, что мобилизованные родственники неделями не выходят на связь, подчеркнуло издание.

Ранее житель Одессы отбился от сотрудников ТЦК с помощью огнетушителя, после чего смог скрыться.

