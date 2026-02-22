Реклама

Культура
12:44, 22 февраля 2026

Осудивший СВО рэпер из Латвии получил российское гражданство

Виктория Кондратьева
Рэп-исполнитель Markul

Осудивший российскую специальную военную операцию (СВО) 32-летний рэпер с латвийским гражданством Markul (настоящее имя — Маркас Маркулис) стал российским гражданином. Об этом сообщает Shot.

«Маркулису потребовалось всего два года, чтобы от публичного выступления против СВО (февраль 2022-го) добраться до получения российского паспорта (февраль 2024-го). Правда, теперь ему за это грозит лишение родного латвийского гражданства», — отмечает Telegram-канал.

С началом украинского конфликта музыкант опубликовал в своих социальных сетях заявление, что в его окружении« никогда не будет людей, которые смогут оправдать происходящее», добавив эмоджи флага Украины. После этого музыкант улетел в Лондон.

«Певец живет в Европе и приезжает в Россию зарабатывать миллионы на гастролях», — напоминает Shot.

В 2025 году стало известно, что осудивший СВО рэпер Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев) избавился от жилья в России за бесценок.

