От посольства России в Сеуле потребовали убрать одну деталь с фасада

От посольства России в Сеуле, столице Южной Кореи, потребовали убрать одну деталь с фасада здания — баннер о победе страны. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, о требовании снять банннер со словами «Победа будет за нами» стало известно 22 февраля. Дипломаты подтвердили факт обращения властей страны к сотрудникам посольства.
Отмечается, что МИД Южной Кореи предупредил посольство России, что будет следить за дипломатами, а также принимать некие меры.
Ранее стало известно о желающих получить гражданство России жителях страны НАТО.