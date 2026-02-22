Реклама

От посольства России в Сеуле потребовали убрать одну деталь с фасада

Власти Южной Кореи потребовали от посольства РФ убрать баннер о победе
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Elzbieta Krzysztof / Shutterstock / Fotodom  

От посольства России в Сеуле, столице Южной Кореи, потребовали убрать одну деталь с фасада здания — баннер о победе страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, о требовании снять банннер со словами «Победа будет за нами» стало известно 22 февраля. Дипломаты подтвердили факт обращения властей страны к сотрудникам посольства.

Отмечается, что МИД Южной Кореи предупредил посольство России, что будет следить за дипломатами, а также принимать некие меры.

Ранее стало известно о желающих получить гражданство России жителях страны НАТО.

