От посольства России в Сеуле потребовали убрать одну деталь с фасада

Власти Южной Кореи потребовали от посольства РФ убрать баннер о победе

От посольства России в Сеуле, столице Южной Кореи, потребовали убрать одну деталь с фасада здания — баннер о победе страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, о требовании снять банннер со словами «Победа будет за нами» стало известно 22 февраля. Дипломаты подтвердили факт обращения властей страны к сотрудникам посольства.

Отмечается, что МИД Южной Кореи предупредил посольство России, что будет следить за дипломатами, а также принимать некие меры.

