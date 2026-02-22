Реклама

Стало известно о желающих получить гражданство России жителях страны НАТО

Посол РФ во Франции Мешков: Получено 170 заявок на гражданство России
Марк Леонов
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Посольство России в Париже получило 170 заявок от жителей входящей в НАТО Франции — все податели заявлений хотят получить гражданство РФ. Об этом стало известно из слов посла России Алексея Мешкова, его заявление приводит РИА Новости.

Как рассказал Мешков, желание французов получить российское гражданство связано с указом Владимира Путина о традиционных ценностях.

«Как правило, это (...) семьи с детьми, которые (...) боятся пропаганды, которая ведется на всех уровнях», — заявил он.

Ранее сообщалось, что на праздновании Масленицы в Липецкой области сожгли гигантское чучело Лабубу. Организаторы заявили, что объект сгорел «как символ очищения русской традиционной культуры от засилья чуждых нам ценностей».

