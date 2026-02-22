Посол РФ во Франции Мешков: Получено 170 заявок на гражданство России

Посольство России в Париже получило 170 заявок от жителей входящей в НАТО Франции — все податели заявлений хотят получить гражданство РФ. Об этом стало известно из слов посла России Алексея Мешкова, его заявление приводит РИА Новости.

Как рассказал Мешков, желание французов получить российское гражданство связано с указом Владимира Путина о традиционных ценностях.

«Как правило, это (...) семьи с детьми, которые (...) боятся пропаганды, которая ведется на всех уровнях», — заявил он.

