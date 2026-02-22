Прохожая столкнулась с полубосым окровавленным мальчиком на улицах Петербурга

9-летнего мальчика с окровавленным лицом и в одной тапочке нашли на улицах СПб

Прохожая столкнулась на улицах Санкт-Петербурга с девятилетним мальчиком. Он был полубосой — в одной тапочке — и лицо его было все в крови, передает «Фонтанка».

Оказалось, мальчик в ночи экстремально покинул свою квартиру, расположенную на третьем этаже в Невском районе. Заметившая его девушка догнала ребенка, он пожаловался ей на боли в зоне челюсти и в подробностях описал свой побег из дома, который, вероятно, привел к этим травмам.

На место вызвали скорую, мальчика госпитализировали, оценив его состояние как средне тяжелое. По предварительным данным, у него могут быть компрессионный перелом позвонка, сотрясение мозга и перелом челюсти, а также ушибы и ссадины.

Правоохранители Невского района уже выяснили, что пострадавший проживает с матерью, и в семье есть и другие дети, отмечает издание. По предварительным данным, семья не состоит ни на каких учетах. Полиция изучит условия проживания мальчика. К изучению обстоятельств происшествия подключатся сотрудники Следкома.

