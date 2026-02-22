Реклама

21:37, 22 февраля 2026Россия

Раскрыты планы Путина на конец февраля

Зарубин: Путин в последнюю неделю зимы проведет коллегию ФСБ и совещание Совбеза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 23 февраля поздравит россиян с Днем защитника Отечества и вручит госнаграды. Об этом рассказал журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин.

В течение недели президент традиционно возглавит коллегию ФСБ, затем поучаствует в заседании Высшего государственного совета России и Белоруссии и Форуме будущих технологий, а также примет участие в Форуме будущих технологий.

Помимо этого, расписание главы государства насыщено международными встречами и оперативным совещанием с постоянными членами Совета безопасности России.

Ранее в Кремле рассказали о работе Путина в День защитника Отечества, 23 февраля.

